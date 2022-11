Taylor Swift representa sua era "Bejeweled" no tapete vermelho do MTV EMA 2022

No final da noite, a estrela de 32 anos - que foi indicado em seis categorias - levou para casa os prêmios de Melhor Artista, Melhor Clipe, Melhor Artista Pop e Melhor clipe longo por "All Too Well: The Short Film".

A aparição de Taylor na premiação ocorre três meses depois que ela levou para casa o troféu de Clipe do Ano no MTV VMA 2022. Naquela noite, ela também anunciou seu décimo álbum de estúdio Midnights. Lançado no dia 21 de outubro, o disco alcançou o primeiro lugar nas paradas da Billboard, e Taylor se tornou a primeira artista nos 64 anos de história dessa lista a ocupar todas as posições no top 10.

"10 de 10 do Hot 100??? No meu 10º álbum???", a superestrela twittou no dia 31 de outubro. "ESTOU EM ESTADO DE DESORDEM".