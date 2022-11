Taylor Lautner, de Crepúsculo, se casa com Taylor Dome, na Califórnia

No início de outubro, Dome comemorou em seu chá de panela. Ela compartilhou fotos do evento em seu Instagram, incluindo na qual legendou: "Mal posso esperar para me casar com você @taylorlautnerposed". Lautner comentou: "911: qual é a sua emergência. Eu: minha noiva acabou de postar fotos [emoji de fogo]".

E mesmo após descobrir que sua noiva era Team Edward, isso não fez o ator mudar de ideia.

Em junho, Dome participou do desafio de mídia social "mostre seu crush de infância e a pessoa com quem você acabou". O vídeo no Instagram mostrou duas fotos de Robert Pattinson como Edward Cullen antes de mudar para uma foto de Lautner – que interpretou o rival de Edward, Jacob Black, em Crepúsculo.

Sua legenda dizia: "Acho que é hora de esclarecer". Lautner comentou: "Já era hora de ganhar alguma coisa."