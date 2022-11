Megan Fox debocha de alegação de que ela "não pode comprar um depilador"

Cibelle Levi

Ela também tem o primeiro nome de seu ex-marido Brian Austin Green gravado no lado direito de sua pélvis, a área que provocou o debate sobre a navalha. Como a tatuagem não é claramente fotografada há anos, não está claro se a estrela de Transformers encobriu o apelido de seu ex ou tentou removê-lo, como ela fez com seu retrato de antebraço de Marilyn Monroe.

Durante uma entrevista em outubro de 2021 para a GQ Style, Megan e MGK fizeram tatuagens iguais – feitas uma na outra, uma na outra – que diziam "O conto de fadas mais sombrio", com a dela no antebraço esquerdo e a dele no osso do quadril direito.

O significado por trás da frase? A atriz disse à publicação que "alude a uma das primeiras mensagens de texto que enviamos um ao outro".