Veja o flagra de Chris Evans com a namorada em NY que confirmou romance

Embora Evans e Baptista ainda não tenham falado publicamente sobre seu status, eles aparentemente sugeriram seu relacionamento nas mídias sociais. Na verdade, o ator mostrou seu apoio a amada no Instagram esta semana, enquanto ela promovia seu filme Mrs. Harris Goes to Paris, comentando em seu post de 9 de novembro com emojis de aplausos e rostos derretidos.

O muso, que recentemente foi coroado como o homem mais sexy do mundo, também aludiu a um novo capítulo em sua vida romântica durante o verão, dizendo a Shondaland: "Talvez [eu esteja] focado em encontrar uma parceira, você sabe, alguém que você queira viver a vida."