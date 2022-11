'Grey's Anatomy' divulga prévia dos últimos episódios de Ellen Pompeo

No trailer que divulga o retorno da série no dia 23 de fevereiro, é possível ver a primeira prévia dos dois últimos episódios de Meredith. Para quem não sabe, a personagem vai deixar o hospital fictício, que fica em Seattle, EUA, após receber uma proposta de emprego em Boston para desenvolver uma cura para o Alzheimer - a mesma doença que sua mãe tinha. Com isso, a equipe do hospital faz uma festa de despedida.