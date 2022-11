Harry Potter vai ganhar uma série? Descubra a verdade!

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Daniel está atualmente em um relacionamento com a atriz Erin Darke, com quem se cruzou durante as filmagens de seu filme de 2013, Kill Your Darlings.

"Nós nos conhecemos no set... e começamos imediatamente. Foi uma daquelas coisas instantâneas em que você pensa, 'Oh, eu realmente gosto dessa pessoa.' Você só tem uma conexão com alguém e, de repente, é incrivelmente fácil falar com ela", disse Daniel sobre o relacionamento deles em uma entrevista de 2014 à Parade. "Foi um desses tipos de situações."