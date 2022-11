Lizzo vai receber o People’s Champion Award no People's Choice Awards 2022

Lizzo se tornou mundialmente conhecida com o lançamento de seu álbum de 2019, CUZ I LOVE YOU, com certificação de platina pela RIAA, que alcançou o 4º lugar na parada da Billboard 200 e apresentou músicas de sucesso como "Juice", "Good As Hell" e "Tempo", com Missy Elliot.

O álbum levou para casa um Grammy em 2020 de Melhor Álbum Contemporâneo Urbano, com "Jerome" também levando o troféu de Melhor Performance de R&B Tradicional.

A cantora de 34 anos se tornou a terceira rapper feminina sem uma parceria a atingir o primeiro lugar no "Hot 100" da Billboard com sua música icônica "Truth Hurts", assim como a primeira cantora negra solo de R&B a atingir o marco desde 2012. A música dominou as paradas por sete semanas, consolidando-a como a rapper feminina a permanecer como número 1 por mais tempo.