Os looks dos famosos no Savage x Fenty Show Vol. 4, de Rihanna

A superestrela não está apenas servindo um banquete de moda para a apresentação do Prime Video, mas também fez a alegria dos fãs com uma lista de estrelas convidadas. De um Simu Liu sem camisa ao look dominatrix de Anitta, não faltam momentos icônicos.

E nenhum detalhe passou despercebido, pois as modelos usaram makes bafônicas ​​para mostrar os designs ousados ​​das lingeries da marca. Além disso, toda a coreografia, incluindo a dança solo de Rihanna, parecia com uma verdadeira performance do Super Bowl – que foi um pequeno aperitivo do que está por vir quando a musa subir ao palco em 2023.

E além dos visuais na passarela, as celebridades fizeram questão arrasar no tapete vermelho.

Marsai Martin usou look vermelho formado por jaqueta com detalhes dourados, combinando com um bustiê e uma minissaia de penas. Já Taraji P. Henson optou por um body completamente transparente com bordados de veludo.