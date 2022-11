Silva revela que conheceu os filhos de Thales Bretas: "São apaixonantes"

A relação de Silva e Thales Bretas continua com tudo!

Após os pombinhos oficializarem o namoro em setembro, durante o Rock In Rio 2022, Silva deu uma entrevista para o jornal Estado de S. Paulo e revelou que já conheceu os filhos de Thales, Romeu e Gael (que ele adotou com o ex Paulo Gustavo). Segundo o cantor, os pequenos são "apaixonantes".

