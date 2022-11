Millie Bobby Brown dá opinião sincera sobre beijos de Finn Wolfhard em Stranger Things

E desde os rumores de romance no ano passado, Jake e Millie têm sido inseparáveis. No mês passado, o casal compareceu à estreia de seu novo filme Enola Holmes 2 em Nova York.

A dupla docemente surgiu de mãos dadas no tapete vermelho e posou para fotos juntos.

Após o evento, ela foi ao Instagram para postar fotos com o amado no evento e escreveu no post de 28 de outubro: "O cara!"