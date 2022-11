Hilary Duff se revolta com anúncio de biografia inacabada de Aaron Carter: "Nojento"

Após a morte de seu ex-namorado Aaron Carter, a estrela de Lizzie McGuire criticou a editora Ballast Books por anunciar planos de lançar o livro de memórias inacabado de Aaron.

"É muito triste que, uma semana após a morte de Aaron, há uma editora que parece estar lançando um livro de forma imprudente para capitalizar com essa tragédia sem tomar o tempo ou o cuidado apropriados para verificar a validade de seu trabalho".

Ela continuou: "Diluir a história de vida de Aaron para o que parece ser um caça cliques não verificado para obter lucro é nojento. De forma alguma eu tolero lançar qualquer luz sobre o que é tão obviamente um interesse em dinheiro desinformado e sem coração".

O livro revelador, intitulado Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life, foi escrito por Andy Symonds depois que ele passou três anos entrevistando Aaron, que morreu aos 34 anos no dia 5 de novembro. O livro deve ser lançado no dia 15 de novembro.