Chris Evans está namorando atriz Alba Baptista

Matthew Perry & Julia Roberts

Em seu livro de memórias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Perry falou sobre seu romance de dois meses nos anos 90 com a vencedora do Oscar, que começou depois que Roberts assinou contrato como atriz convidada de Friends, mas sob uma condição.

Perry escreveu que a atriz de Uma Linda Mulher "só faria a série se ela pudesse estar na minha história", acrescentando que ele "tinha que cortejá-la". Para fazer isso, ele enviou a Roberts três dúzias de rosas e uma nota que dizia: "A única coisa mais emocionante do que a perspectiva de você fazer a série é que eu finalmente tenho uma desculpa para lhe enviar flores".

Mas o romance deles durou pouco porque "namorar Julia Roberts foi demais para mim", admitiu Perry. "Eu estava constantemente certo de que ela iria terminar comigo. Por que ela não iria? Eu não era o suficiente; eu nunca poderia ser o suficiente; eu estava quebrado, curvado, não amado. Então, ao invés de enfrentar a inevitável agonia de perdê-la, terminei com a linda e brilhante Julia Roberts."