Katy Perry rouba os holofotes com look inteiro jeans no CMA Awards 2022

Katy Perry roubou os holofotes no CMA Awards 2022!

No dia 9 de novembro, a cantora arrasou ao desfilar no tapete vermelho da premiação country, que aconteceu em Nashville, EUA. Para a grande noite, a jurada do American Idol usou um look inteiro jeans da Marques'Almeida, que incluía um espartilho desfiado com decote profundo e uma calça jeans com um grande laço no quadril.