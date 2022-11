Filha de Jason Momoa rouba a cena durante première de 'Slumberland'

Ao comemorar a estreia de seu novo filme Slumberland, o ator transformou a noite em um assunto de família, andando no tapete vermelho com seus dois filhos Lola, de 15 anos, e Nakoa-Wolf, de 13 anos, fruto da relação com a ex Lisa Bonet.

A filha mais velha de Jason se juntou a ele para conversar com o E! News, onde os dois refletiram sobre suas aventuras familiares – dentro e fora do set.

"Meus bebês e minha família são a coisa mais importante", a ator de 43 anos compartilhou exclusivamente com Francesca Amiker, do E! News. "Nós sempre nos aventuramos, então fazemos viagens de carro. Nós nos jogamos e acampamos ao redor do mundo."

Veja as fotos de Lola com o pai na première no vídeo acima!

Ao filmar Slumberland mais perto de casa, Jason conseguiu convidar Lola para o set, onde ela rapidamente causou uma impressão positiva nas pessoas ao seu redor.