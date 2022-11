Sylvester Stallone atualiza fãs sobre estado de saúde de Bruce Willis após diagnóstico de afasia

Em março, a família do ator de Duro de Matar anunciou o diagnóstico dele no Instagram, afirmando que a doença está "afetando as habilidades cognitivas dele". O comunicado foi assinado por sua esposa Emma, suas filhas Mabel, de 10 anos, e Evelyn, de 8, assim como pela ex-esposa, Demi Moore, e as filhas deles Rumer Willis, de 34, Scout Willis, de 31, e Talulah Willis, de 28.