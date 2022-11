Relembre as transformações das Kardashian-Jenner em Kris Jenner em seu aniversário

Na festa, o grupo curtiu uma sessão de karaokê, com Kris pegando o microfone para tocar a clássica música de 1968 "Build Me Up Buttercup", do The Foundations.

No dia 5 de novembro, data real do aniversário de Kris, Kim compartilhou uma homenagem à sua mãe no Instagram. "Feliz aniversário, mamãe @krisjenner", escreveu ela. "Nós nos divertimos muito na noite passada celebrando você e adoramos sentir como é ser uma versão sua. Foi poderoso e divertido! Isso é quem você é!"

Veja as homenagens da família para a momager em seu aniversário de 67 anos abaixo: