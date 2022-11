Claire Foy volta para 'The Crown' na quinta temporada

Assim que a cena acaba, The Crown mostra a Elizabeth de Imelda, que agora está com 65 anos e é vista como antiquada pela população. Isso definitivamente deixa claro quais dramas Elizabeth enfrentará na quinta temporada - incluindo o casamento em ruínas de Príncipe Charles e Princesa Diana, assim como o fato do governo britânico gastar muito dinheiro com a família real.