Khloé Kardashian revela que já recusou convite para o MET Gala

Enquanto Kim Kardashian e Kendall Jenner já andaram algumas vezes no tapete vermelho do Met Gala, o evento deste ano marcou a primeira vez que Khloé compareceu. Mas, como ela deixou claro no episódio de 10 de novembro de The Kardashians, não ir o evento antes foi inteiramente sua escolha.

Veja o que Koko disse no vídeo acima!

E a estrela de 38 anos decidiu participar do encontro da moda este ano graças à Kim. "A boa e velha Kimberly tem jeito com as palavras", brincou Khloé. "E eu também preciso de um empurrão com algumas coisas e acho que permiti que ela me influenciasse."

Não só Kim convenceu Khloé a comparecer, como também esteve ao lado de sua irmã durante todo o processo. Como visto no episódio, Kim estava lá durante a prova de roupa Khloé com seu vestido Moschino dourado que ela usou no tapete vermelho do Met Gala.