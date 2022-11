Os detalhes da aparição controversa de Johnny Depp no Savage X Fenty Show, de Rihanna

O desfile Savage x Fenty de Rihanna marcou a segunda aparição de Depp na tela desde o final do julgamento, no qual Heard foi considerada responsável por difamá-lo com seu editorial e condenada a pagar mais de US $ 10 milhões em danos. (O júri também ordenou que ele pagasse à atriz, que entrou com um processo de US$ 2 milhões porque o advogado do ator a acusou de perpetuar uma "farsa".) A primeira aparição de Depp na câmera desde o fim do julgamento foi uma participação pré-gravada na abertura do MTV Video Music Awards 2022 em agosto.

Em meio a seus problemas legais com Heard, Depp atuou esporadicamente, mais recentemente aparecendo no filme independente de 2020, Minamata. No mesmo ano, depois de perder um caso de difamação contra um jornal do Reino Unido que o rotulou de "espancador de esposa" - uma alegação que ele negou, o ator renunciou a Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, o terceiro filme da bem-sucedida série prequel de Harry Potter, a pedido do estúdio Warner Bros.

Apesar de suas batalhas judiciais com sua ex-esposa, Depp continuou sua carreira musical. Sua banda Hollywood Vampires, com Alice Cooper e Joe Perry, do Aerosmith, anunciou recentemente uma turnê no Reino Unido.