Ator diz que Selena Gomez recusou estrelar Camp Rock para que Demi conseguisse papel

Selena Gomez: My Mind & Me começa em 2016, com uma frustrada Selena Gomez preparando o show para sua turnê em apoio ao seu segundo álbum de estúdio.

"É uma droga, tudo isso," Selena disse chorando depois de um ensaio. "Parece tão ruim. Eu não tenho ideia do que diabos estou fazendo." Ela passou a reconhecer que tinha uma voz em seu ouvido dizendo: "'Você perdeu isso, isso é péssimo', e isso suga a vida de mim e eu não quero me apresentar. A pressão é apenas esmagadora porque quero fazer o melhor que posso."

Selena é vista se desculpando com John Janick, presidente da Interscope Geffen A&M Records, dizendo a ele: "Não quero que você se arrependa de me contratar". Preocupada com o fato do show parecer "jovem demais", a ex-estrela do Disney Channel disse: "Não quero nada mais do que não ser meu passado e que ele volte."

Após 55 apresentações, incluindo uma na qual a cantora admitiu, "às vezes eu acordo e sinto que não tenho isso em mim", a turnê Revival foi cancelada.

"As turnês são um lugar realmente solitário para mim", disse Gomez à Vogue em 2017. "Minha autoestima foi atingida. Eu estava deprimida, ansiosa. Comecei a ter ataques de pânico logo antes de entrar no palco ou logo depois de sair do palco. Basicamente Senti que não era boa o suficiente, não era capaz. Senti que não estava dando nada aos meus fãs, e eles podiam ver - o que, eu acho, foi uma distorção completa."