Kim Kardashian revela como conseguiu entrar no vestido de Marilyn Monroe para o Met Gala

Chris Appleton estava determinado em fazer com que Kim Kardashian entrasse em seu vestido do Met - custe o que custar!

Dias antes do Met Gala 2022, não havia garantia de que a fundadora da SKIMS iria conseguir usar o vestido icônico de Marilyn Monroe - que Monroe usou para cantar "Feliz Aniversário" para o ex-presidente dos EUA John F. Kennedy em 1962. Como foi revelado na segunda temporada de The Kardashians, Kim perdeu peso para conseguir entrar no look, mas quando ela experimentou ele no Ripley's Believe It or Not - a empresa que possui o vestido - a roupa quase não entrou.