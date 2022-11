Khloé Kardashian atualiza fãs sobre cicatriz após remoção de tumor do rosto

Khloeé que lacrou com um vestido LaQuan Smith no evento, falou sobre o curativo no mês passado depois de ver "inúmeras histórias circulando" sobre por que ela estava usando-o. Como a mãe de dois filhos explicou em um post no Instagram de 11 de outubro, ela notou uma "pequena protuberância" em seu rosto que ela inicialmente assumiu ser "tão pequena quanto uma espinha", apenas para descobrir que era algo muito mais sério quando ela fez a biópsia sete meses depois.

"Alguns dias depois", ela continuou, "me disseram que eu precisava fazer uma operação imediata para remover um tumor do meu rosto".

Felizmente, ela disse que o médico "conseguiu tudo" e que suas "margens parecem claras". Khloé então notou que ela vai usar o curativo por um tempo.

"Então, aqui estamos... você vai continuar a ver minhas bandagens e quando eu puder, você provavelmente verá uma cicatriz (e um recuo na minha bochecha do tumor removido)", escreveu ela, "mas até então espero que gostem de como estou fazendo esses curativos de rosto parecerem fabulosas."