Anderson Leonardo, do Molejo, diz que namorada pratica sexo anal nele

Anderson Leonardo está abrindo o jogo sobre o que gosta entre quatro paredes!

O vocalista do grupo Molejo, de 50 anos, deu uma entrevista ao podcast Bull Dog Show e revelou que gosta de trocar os papéis com sua namorada durante a hora H. Segundo o astro, a amada - que não teve o nome revelado - pratica sexo anal nele. Veja o que ele disse no vídeo acima!