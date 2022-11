Whindersson Nunes choca internautas ao mostrar vídeo de suposto OVNI

Nos comentários, vários fãs começaram a bolar teorias do que poderiam ser as luzes vistas no céu. Enquanto alguns afirmam que elas teriam surgido de um sinalizador, outros comentaram que elas podem ter surgido por causa do reflexo da luz do Sol batendo na lente da câmera.

De qualquer forma, o vídeo de Whindersson veio cinco dias após pilotos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, afirmarem que encontraram luzes estranhas durante seus voos.