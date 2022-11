Homem é detido após atirar ovos em Rei Charles III e na Rainha Consorte Camilla

Durante a caminhada do soberano nesta quarta-feira, 9 de novembro, em York, na Inglaterra, Charles e a rainha consorte Camilla conseguiram evitar por pouco serem atingidos por ovos jogados por um homem no meio da multidão. Embora o palácio ainda não tenha comentado o incidente - que ocorreu do lado de fora do Micklegate Bar durante o segundo dia da turnê do casal real em Yorkshire - imagens mostram Charles, de 73 anos, e Camilla, de 75 anos, tentando continuar seu compromisso enquanto as autoridades detinham o manifestante.

Apesar da perturbação, Charles e Camila ainda devem comparecer à inauguração de uma estátua da rainha Elizabeth II no final do dia.

A inauguração ocorre dois meses depois que a monarca faleceu aos 96 anos. Após o falecimento da rainha, Charles homenageou sua "querida mamãe" durante seu primeiro discurso como o novo soberano. "Obrigado por seu amor e devoção à nossa família e à família das nações que você serviu tão diligentemente todos esses anos", disse ele. "Que 'voos de anjos te cantem para o teu descanso.'"