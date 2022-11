De 'Luana é de Lua' a 'Beleza GG': os programas renovados pelo Canal E!

Lais Ribeiro retorna com o sucesso Born to Fashion, primeiro reality show do Brasil só com modelos transgênero. Além de conhecer histórias de vida, a top internacional chega com um time de especialistas para comandar provas ainda mais complexas.

Pensa que acabou? O Vozes do E!, que nasceu da campanha homônima do canal de apoio à diversidade, apresenta o documentário Autonomia Feminina, com sete mulheres em uma conversa sobre representatividade, racismo, machismo, gênero e padrões de comportamento e beleza enraizados na sociedade.