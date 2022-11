Monique Alfradique explora vida na praia no docu-reality 'Beach Life', do Canal E!

No Media Day, do E!, realizado nesta terça-feira, 8, em São Paulo, Monique falou um pouco sobre a atração.

"Eu me identifiquei com esse projeto no ato, porque eu sou praiana, de Niterói, eu cresci nas praias, meus pais adoram praia. Sempre tive essa conexão com a natureza. Quando me contaram sobre o projeto eu fiquei apaixonada", revelou.

"A praia sempre fez parte da minha infância. E hoje em dia eu sou muito workaholic, eu produzo, estou fazendo meu espetáculo, fiz estreia como dramaturga, estou escrevendo também. Aliás eu falei, 'Quero escrever, quero fazer parte do roteiro do programa'. Acho que vai muito também da minha percepção, do meu olhar. Essa coisa do workaholic, de trabalhar muito, a praia sempre teve esse lugar de ter uma conexão comigo mesma, de quase uma organização, uma forma de canalizar a ansiedade".

"E agora trazer meu lado agitado, criativo pra dentro desse lugar que é a praia, onde me sinto totalmente à vontade é maravilhoso. E mostrar nossas belezas naturais, que são muitas, viajar sem sair de casa, deitadinho no sofá é gostoso também. Quero trazer a leveza, mostrar nossas belezas naturais e também mostrar que gera muitos empregos", finalizou.