Acompanhe a ascensão de Kynnie com o E! em "Próximo Hit"

Na série de 8 episódios, que começará a ser gravada em 2023, vamos acompanhar Kynnie e sua família pra lá de animada enquanto ela se prepara para lançar o próximo hit nacional.

Além de mostrar como a estrela se encontrou na música, você verá os bastidores da produção da nova canção da cantora. Além disso, também vamos mostrar todo o trabalho por trás da gravação do clipe (que conta com coreografia prontíssima para viralizar), do figurino, do make, do carão e tudo o que é necessário para fazer com que Kynnie chegue com tudo nas rádios e no estrelato. Sucesso garantido!