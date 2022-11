Adriane Galisteu estrela docu-reality, 'Barras Invisíveis', no Canal E!

No Media Day, do E!, realizado nesta terça-feira, 8, em São Paulo, Galisteu deu detalhes sobre a atração.

"Vou mostrar minhas frustrações, falar quantas voltas por cima tive que dar para chegar onde cheguei e quantas eu terei que dar ainda. Quantas puxadas de tapete a vida me deu, que terei que contar, que de verdade, poucas pessoas conhecem", revelou a estrela.

"Quando falam da minha vida profissional, as pessoas sabem da minha vida no programa, da minha vida amorosa, as idas e vindas, mas o que tem por trás disso? Quais são meus medos, minhas angústias, onde estão meus nós, minhas barras invisíveis. E eu resolvi abrir meu coração, cheia de medo. Como vou andar com uma câmera comigo o tempo inteiro, já chega o reality [A Fazenda], que é de arrancar o cabelo, e agora como vai ser a minha vida?", questionou ela.

"Decidi arrancar esse medo e mostrar a vocês como é minha vida de verdade. Dentro da minha casa, com meu filho, minhas angústias, a idade, questões femininas, que eu vou abrir meu coração. É um projeto audacioso e diferente de tudo o que eu já fiz". Ansiosos!