Alexandre Herchcovitch estrela docu-reality 'Descosturando com Herchcovitch', no Canal E!

No Media Day, do E!, realizado nesta terça-feira, 8, em São Paulo, Alexandre falou um pouco sobre a atração.

"É um programa interessante no meu ponto de vista porque ele trabalha, fala e retrata um pouco de uma parte da realidade de moda, que fala sobre o que a moda tem feito no meio ambiente, que é bastante poluente. Então nós trabalhamos ressignificando os guarda-roupas das pessoas, dando uma nova cara, um novo significado. E as roupas as pessoas dispuseram pra gente, não pudemos entrar no guarda-roupa e pegar tudo o que a gente queria. E fazemos uma troca, em cada episódio trabalhamos com uma dupla, onde elas doam roupas e fazemos roupas para outras pessoas".

"É um trabalho que tem muitas mensagens por trás, principalmente de ressignificar, de upcycling, de reúso, de sustentabilidade. E através disso contamos as histórias dessas duplas que sempre têm algo em comum", finalizou.