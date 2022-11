Reality Show 'Segue o Baile', com Aline Campos, é anunciado no Canal E!

E entre as novas atrações está Segue o Baile, reality show de competição que será comandado por Aline Campos.

No programa, Aline irá procurar um novo talento da dança, baseado no universo da dança contemporânea, que por consequência tem tudo a ver com a vida da apresentadora.

Na atração, os competidores estarão confinados, sem poder ver a luz do dia e em posse de apenas um relógio para cronometrar seu tempo e sua disciplina. Nas provas diárias, eles serão testados na área da dança, coreografia, moda e make.