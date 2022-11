Como as filhas de Ryan Reynolds reagiram ao descobrirem que Taylor Swift é famosa

"O que as deixaram animadas é que Taylor sempre foi como se fosse uma tia, uma amiga da mamãe e do papai que é bem, bem próxima, quase como família", disse ele em uma entrevista para o The Jess Cagle Show no dia 7 de novembro. "E aí elas foram assistir um show dela e pensaram: 'Uau, isso não é só um hobbie'".