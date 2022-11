Após divórcio, Jojo Todynho desabafa: "Não me arrependo de ter casado"

Para quem não sabe, Jojo e Lucas anunciaram o fim do casamento no no dia 29 de outubro. Eles tinham acabado de reatar após uma crise, mas não durou.

"O Lucas que vejo hoje não é o que me casei, não é o Lucas por quem um dia me apaixonei. Desejo a ele coisas boas e procuro cada vez mais melhorar. Desejo a ele toda a felicidade do mundo. Uma mulher quando toma sua decisão, não tem quem a faça voltar atrás", disse ela nas redes sociais.