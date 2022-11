Leslie Phillips, que deu voz ao Chapéu Seletor, em Harry Potter, morre aos 98 anos

Leslie Phillips, o ator - que além de sua carreira de décadas em Hollywood - deu voz ao Chapéu Seletor em três filmes da franquia, faleceu no dia 7 de novembro, aos 98 anos.

Em um comunicado, seu agente, Jonathan Lloyd, confirmou ao E! News que o ator morreu em casa e "estava em paz e com sua amada esposa Zara, acrescentando que a estrela foi "o melhor exemplo de uma verdadeira lenda".

A impressionante carreira de ator do nativo da Inglaterra disparou depois que ele estrelou três filmes da franquia Carry On, incluindo Carry On Nurse e Carry On Teacher (ambos em 1959) e Carry On Constable, em 1960. (Ele também apareceu em um quarto, Continue Columbus, de 1992). Após sua aparição em Carry On Nurse, Phillips se tornou sinônimo de seu notável bordão "Ding-Dong", decorrente de uma das reações de seu personagem no filme.

No livro de memórias de Phillips de 2012, Hello, o ator refletiu sobre como apenas duas palavras mudariam o curso de sua notoriedade dali em diante.