Lindsay Lohan reflete sobre memórias com ex Aaron Carter após sua morte

Dois dias depois que o cantor de "I Want Candy" faleceu no dia 5 de novembro, aos 34 anos, a atriz de Meninas Malvadas quebrou o silêncio em torno de sua morte prematura, refletindo sobre as memórias que eles compartilharam quando namoraram no início dos anos 2000.

Confira no vídeo acima.

Lindsay também observou ao Access Hollywood que faz "muito tempo" desde a última vez que ela falou com Aaron.

A atriz de 36 anos, e o cantor de "Aaron's Party (Come Get it)" começaram a namorar entre janeiro de 2002 e abril de 2003, segundo a People. Durante esse mesmo tempo, ele também saiu com Hilary Duff, com quem teve namoro de idas e vindas por três anos desde 2000.