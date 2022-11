Kylie Jenner usa look vintage no tapete vermelho do CFDA Awards 2022

A jovem de 25 anos foi uma das muitas estrelas a comparecer no CFDA Fashion Awards 2022, realizado na Cipriani South Street, na Casa Cipriani, em Nova York, nessa segunda-feira, 7 de novembro.

Para a grande noite, Kylie usou um vestido Mugler escuro, com corpete assimétrico, manga única e saia longa com fenda alta. Ela completou o conjunto sensual com scarpins pretos e cabelo preso.

Confira os detalhes do look de Kylie no vídeo acima!

A empresária foi acompanhada por sua mãe Kris Jenner, que usou um vestido maxi Schiaparelli preto de manga comprida com um detalhe de gola e brincos de ouro. Já suas irmãs, Kim Kardashian, Khloé Kardashian e Kendall Jenner, também estiveram presentes. (Veja os looks das estrelas no evento aqui).

Ultimamente, Kylie deu o que falar no mundo fashionista. No início deste ano, a fundadora da Kylie Cosmetics transformou as ruas de Paris em sua passarela pessoal, usando uma série de looks enquanto ela assistia a vários desfiles durante a Paris Fashion Week.