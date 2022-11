Rihanna revela seu novo e "estranho" hábito desde que deu à luz

A cantora, que deu as boas-vindas ao primeiro filho em maio, conversou com exclusividade com o E! News sobre sua vida como mãe e confessou que "leva um pouco" de tempo antes de encontrar seu lado selvagem interior mais uma vez. Enquanto ela gostou de passar grande parte de sua gravidez relaxando em leggings, brincando que considerava "um esporte", Rihanna agora está pronta para voltar com tudo.

"Uma vez que você chega ao outro lado, você pensa, 'tenho que voltar'", disse ela a Justin Sylvester no tapete vermelho do Savage x Fenty Vol. 4 desfile. "Há algo que simplesmente acontece."

Outra coisa que Rihanna percebeu em sua jornada de maternidade? Ela é exatamente como sua mãe, Monica Braithwaite.

"É estranho", compartilhou a estrela pop.