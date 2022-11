O gesto marcante de Shakira em meio à despedida de Piqué do futebol

Acompanhado de seus filhos, Milan e Sasha, Piqué recebeu aplausos de seus colegas e do público em meio a uma despedida emocionada. "Vida longa ao Barça. Sempr3", escreveu o número 3 em seu Instagram.

Por sua vez, Shakira se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, por conta dos comentários que a relacionavam com o ex.