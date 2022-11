Nick Carter chora durante homenagem dos Backstreet Boys a Aaron Carter

Um fã, Jon D Barker, compartilhou seu relato do show com o E! News, chamando o evento de "muito emocionante".

"Durante o último single de DNA, o videoclipe estava tocando na tela superior", disse Jon ao E! News após o show. "As imagens finais do vídeo eram as fotos que Nick havia compartilhado no Twitter recentemente que receberam aplausos da multidão, antes que a banda tirasse algum tempo para falar sobre a morte de Aaron e consolar Nick. Todo mundo estava chorando como você imagina."

Antes de sua apresentação, Nick, de 42 anos, compartilhou uma mensagem no Twitter e no Instagram em memória de Aaron, dizendo que seu "coração estava partido".

"Mesmo que meu irmão e eu tenhamos um relacionamento complicado, meu amor por ele nunca desapareceu", escreveu ele ao lado de uma série de fotos com Aaron. "Eu vou sentir falta do meu irmão mais do que qualquer um jamais saberá. Eu te amo Chizz, agora você tem a chance de finalmente ter um pouco de paz que nunca poderia encontrar aqui na Terra."