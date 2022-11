Nick Carter quebra silêncio sobre morte do irmão Aaron Carter

SGranitz/WireImage

Dois anos depois, Aaron deu as boas-vindas a seu filho Prince com a então noiva Melanie Martin. O casal se separou apenas duas semanas depois e Aaron acusou a modelo de traí-lo ao se comunicar com seus familiares distantes, o que ela negou. O ex-ator mirim também alegou que sua família tentou colocá-lo em uma tutela.

"Eu tenho a família mais enganadora e conivente e Melanie mentiu para mim o tempo todo se comunicando com minha irmã gêmea e os membros da família que tentaram me colocar na prisão e que tentaram obter uma tutela sobre mim no tribunal", alegou Aaron em outro tweet. "Estou chocado, isso é horrível."

No entanto, uma fonte próxima a Nick disse mais tarde ao E! News que ele e sua esposa não falam com Aaron ou Melanie há anos. "Eles não falam e não há tentativa de tutela acontecendo", revelou a fonte em 2021. "Ninguém tem ideia de onde Aaron está tirando isso".

Melanie e Aaron continuaram um relacionamento tumultuado até a morte da estrela. No dia 1º de novembro, quatro dias antes de ser encontrado morto, Aaron foi parado pela polícia por supostamente dirigir um trailer de forma irregular, mas depois foi liberado depois de passar em um teste de sobriedade, informou o TMZ, citando fontes policiais.

De acordo com o veículo, Melanie estava dirigindo atrás dele no momento em um SUV.