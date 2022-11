Hilary Duff presta tributo ao ex-namorado Aaron Carter

O cantor de "I Want Candy" e irmão mais novo da estrela dos Backstreet Boys, Nick Carter, foi encontrado sem vida em sua casa em Palmdale, Califórnia, nesse sábado, 5 de novembro, seu representante confirmou ao E! News. Ele tinha 34 anos.

Em um comunicado de imprensa para o E! News, o Departamento do Xerife de Los Angeles disse que os policiais responderam a uma ligação do 911 do caseiro por volta das 11h, afirmando que um homem foi encontrado sem vida na banheira. Logo após a chegada dos delegados, os bombeiros chegaram e declararam o homem morto no local. Enquanto um porta-voz do Gabinete do Xerife de Lancaster confirmou ao E! News que os policiais chegaram à residência de Aaron, nenhum outro detalhe foi dado. A causa de sua morte ainda não foi revelada.

A morte de Aaron ocorre apenas um mês antes de seu aniversário de 35 anos e apenas duas semanas antes de seu filho com sua ex Melanie Martin, Prince, completar 1 ano. O artista de "Aaron's Party", que alcançou a fama no final dos anos 90 e lutou publicamente contra o vício ao longo dos anos, anunciou o nascimento de seu primeiro filho em novembro de 2021. "Prince é precioso. Eu te amo filho", escreveu ele no Instagram na época.