Aaron Carter morre aos 34 anos

Aaron Carter, ex-estrela infantil e irmão mais novo de Nick Carter, membro dos Backstreet Boys, morreu neste sábado, 5 de novembro, seu representante confirmou ao E! News. Ele tinha 34 anos.

"É com profundo pesar", disse o representante do músico em um comunicado, "informar que Aaron Carter foi encontrado sem resposta esta manhã em sua casa em Palmdale, na Califórnia".

O TMZ, citando fontes policiais, informou que uma ligação para o 911 foi feita, observando que um homem se afogou na residência. No entanto, embora os detetives de homicídios tenham sido enviados por protocolo, não há informações ou evidências de crime. A causa da morte de Aaron não foi revelada.

Um porta-voz do Gabinete do Xerife de Lancaster confirmou ao E! News que policiais chegaram à casa de Aaron, mas não ofereceram mais detalhes.

Aaron, que chegou à fama em 1997 com o hit "Crush on You", deixa um filho de 11 meses, Prince (com a ex Melanie Martin).