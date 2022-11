Johnny Depp e sua ex-advogada Joelle Rich terminam namoro

A estrela de Piratas do Caribe e sua ex-advogada de Londres Joelle Rich não estão mais namorando, de acordo com a People.

A separação ocorre apenas quase dois meses depois que uma fonte confirmou ao E! News que o par estava saindo.

O E! News entrou em contato com o representante de Depp e Rich para comentar, mas não obteve resposta.

Rich fez parte da equipe jurídica de Depp em seu processo mal sucedido contra o tablóide britânico The Sun em 2018, que ele abriu depois que um artigo o chamou de "espancador de esposa" em referência ao seu antigo casamento com a atriz Amber Heard, uma alegação que Depp negou.

A advogada não fez, no entanto, parte do conselho do ator em seu julgamento por difamação contra a atriz de Aquaman, nos EUA, no início deste ano, no qual o júri decidiu que Heard era responsável por difamar Depp. Ele recebeu US $ 10,4 milhões em danos e ela recebeu US $ 2 milhões em danos compensatórios.