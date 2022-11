Os famosos indicados pela primeira vez ao People's Choice Awards 2022

No lado da música, todas as estrelas da categoria Artista Revelação conquistaram sua primeira indicação ao PCAs, incluindo Chlöe, Dove Cameron, Latto e muito mais. E entre os indicados a concorrentes de programa de competição estão Gabby Windey, de The Bachelorette, Selma Blair, de Dancing With the Stars, e mais iniciantes.

Confira abaixo todos os indicados pela primeira vez ao People's Choice Awards de 2022 e certifique-se de votar no site oficial do PCAs até dia 9 de novembro.

O People's Choice Awards 2022 vai ao ar no dia 6 de dezembro, no E! e NBC.

(E! e NBC são ambos parte da família NBCUniversal.)