Ludmilla é processada por advogado que a defendeu em caso de racismo

Para quem não lembra, em 2016 Val Malchiori estava comentando sobre o desfile de Carnaval da Salgueiro (que contou com Ludmilla como convidada) e comparou o cabelo da estrela com uma esponja de aço. Com isso, Lud abriu uma ação contra a socialite, mas descobriu no ano passado que perdeu o processo.

