Johnny Depp vai aparecer em desfile da Savage x Fenty, marca de Rihanna

Johnny Depp está entre os convidados famosos do evento, disse uma fonte ao E! News. Espera-se que o ator tenha um momento de destaque durante a apresentação na passarela, que já contou com participações especiais de celebridades como Gigi Hadid, Cindy Crawford, Irina Shayk e muito mais.

A cantora de "Lift Me Up" também provocou o retorno de algumas estrelas – como Bella Poarch e Joan Smalls – que mais uma vez desfilarão na passarela em Savage X Fenty Vol. 4, que será lançado no Prime Video no dia 9 de novembro.

A inclusão de Depp marca uma de suas primeiras aparições públicas desde que seu julgamento por difamação contra a ex Amber Heard foi concluído em junho.

Após um julgamento que durou mais de seis semanas, no dia 1º de junho, um júri considerou Heard responsável por difamar Depp depois que ela escreveu um ensaio de 2018 no Washington Post descrevendo-se como uma "figura pública que representa abuso doméstico", sem nomear publicamente Depp. O ator de Piratas do Caribe recebeu US$ 10,4 milhões em danos, embora o júri também o tenha considerado responsável por difamar Heard em seu contra-processo, do qual ela recebeu US$ 2 milhões em danos compensatórios.