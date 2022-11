Beyoncé e Jay-Z surgem em família em foto rara com Blue Ivy, Sir e Rumi Carter

Queen Bey e o marido Jay-Z, juntamente com os três filhos, exibiram a fantasia de Halloween da família no Instagram, nessa quinta-feira, 3 de novembro, com os Carters bem unidos incorporando outro grupo famoso: A Família Radical.

Na foto, Blue Ivy, 10 anos, se veste como a personagem principal Penny Proud. A jovem vencedora do Grammy é vista usando leggings vermelhas, um top off-white com gola oversized e um cardigã marrom. Seu penteado copia as tranças da protagonista da animação, que foi ao ar originalmente de 2001 a 2005.

Beyoncé se apresenta como Trudy Proud e Suga Mama. Para Trudy, a cantora surge com as mãos nos quadris, vestindo um blazer verde, top amarelo e jeans laranja. Ela também encarnou Suga Mama usando uma peruca cinza, vestido azul e um casaco rosa sobre o vestido. Ela não esqueceu de nenhum detalhe da personagem, acrescentando sapatos rosa choque e óculos quadrados.