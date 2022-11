Ryan Reynolds irá receber o People's Icon Award no People's Choice Awards 2022

O premiado ator, produtor, roteirista e empresário Ryan Reynolds será homenageado por suas contribuições ao entretenimento com o People's Icon Award deste ano na cerimônia de 6 de dezembro. Os artistas que já levaram o prêmio incluem Melissa McCarthy, Jennifer Aniston, Jennifer Lopez e, mais recentemente, Halle Berry.

O três vezes vencedor do PCAs acumulou duas indicações este ano como Ator de comédia do cinema de 2022 e Ator de cinema de 2022, por The Adam Project, da Netflix, que também é indicado como Filme de comédia de 2022. Dirigido por Shawn Levy, o filme atualmente é o quarto filme em inglês mais visto no streaming de todos os tempos.

"Em qualquer empreendimento - seja atuando, produzindo, no marketing ou nos negócios - Ryan Reynolds tem a capacidade única de criar alegria e conectar-se autenticamente com seu público", disse Cassandra Tryon - vice-presidente sênior, Entertainment Live Events, da NBCUniversal Television e Streaming - em um comunicado no dia 3 de novembro à imprensa.

Ela continuou: "Ele recebeu muitos elogios ao longo dos anos, mas são essas qualidades inatas que o tornam tão amado. Mal podemos esperar para presentear Ryan com o prêmio The People's Icon na cerimônia deste ano".