Piqué não teria deixado Shakira por Clara Chía, afirma revista

Desde o anúncio da separação entre Shakira e Piqué, especulou-se que ele havia deixado a cantora por outra pessoa. Mais tarde descobriu-se que se tratava de Clara Chía, sua atual namorada.

No entanto, a revista Hello! garante que o casal já estava separado e que o jogador de futebol morava sozinho quando conheceu Clara.

Shakira e Piqué anunciaram sua separação por meio de um comunicado conjunto no início de junho de 2022.

Desde então, as coisas mudaram muito para o casal, com várias notícias vindo à tona sobre o que causou o fim do relacionamento de 12 anos. Embora Shakira cante que foi culpa da "monotonia", muitos apontaram o supsoto envolvimento de Piqué com Clara, de 23 anos, como motivo do fim da relação.