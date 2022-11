Por que Khloé Kardashian não quis que Tristan Thompson pagasse pela festa de True

Enquanto Khloé teve uma posição forte em cobrir as despesas, ela também teve sentimentos contraditórios sobre como ela reagiria se Tristan tivesse comparecido. No episódio, Khloé explicou que não via Tristan desde dezembro, mês em que ele deu as boas-vindas a um menino chamado Theo com Maralee Nichols, depois que ela entrou com um processo de paternidade contra ele.

"Eu não sei se Tristan estivesse aqui hoje, se isso iria adicionar mais estresse para mim", disse Khloé. "Nós somos ótimos pais, mas não vejo Tristan pessoalmente desde antes do Natal."

Desde que esta cena foi filmada, o casal deu as boas-vindas ao seu segundo filho juntos, um menino via barriga de aluguel, mas como uma fonte próxima à Khloé disse ao E! News em julho, eles continuam separados.